Fenerbahçe, Erokspor'u yendi

- Fenerbahçe, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe, yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak.
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Erokspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli takım, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Erokspor: Pangos 2, Simmons 4, Cornelie 12, Egehan Arna 2, Love 18, Crawford 22, Galloway 2, Thurman 13, Metehan Akyel 1
Fenerbahçe: Baldwin 7, Wilbekin, Melli 7, Tarık Biberovic 16, Birch 2, Metecan Birsen 8, Horton-Tucker 8, Boston, De Colo 20, Onuralp Bitim 3, Jantunen 12
1. Periyot: 18-18
Devre: 39-44
3. Periyot: 55-63