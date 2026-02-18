Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Erokspor'u yendi

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 00:31
  • Fenerbahçe, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
  • Fenerbahçe, yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Erokspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Erokspor: Pangos 2, Simmons 4, Cornelie 12, Egehan Arna 2, Love 18, Crawford 22, Galloway 2, Thurman 13, Metehan Akyel 1

Fenerbahçe: Baldwin 7, Wilbekin, Melli 7, Tarık Biberovic 16, Birch 2, Metecan Birsen 8, Horton-Tucker 8, Boston, De Colo 20, Onuralp Bitim 3, Jantunen 12

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-44

3. Periyot: 55-63

