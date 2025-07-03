Fenerbahçe Genel Menajeri Derya Yannier onurlandırıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, 2005 yılından beri kulüplerini sürdürülebilir ve rekabetçi başarı hikayelerine dönüştüren yöneticileri onurlandırmak için verilen "Gianluigi Porelli Avrupa Ligi Yılın Yöneticisi" ödülünün sahibi oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yannier'in liderliği, Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolunun zirvesine dönüşünde etkili oldu.

"YÖNETİCİYİ ÖDÜLLENDİRİR"

Açıklamada, şu bilgi verildi:

Bu prestijli ödül, sezon boyunca kulüp yönetiminin tüm alanlarında mükemmelliği en etkili şekilde örnekleyen liderliği ve stratejik kararları olan yöneticiyi ödüllendirir. Temel değerlendirme kriterleri arasında sportif başarı, iş büyümesi, taraftar deneyimi, pazarlama inovasyonu ve genel organizasyonel etki yer alır.

"NİCE BAŞARILAR DİLERİZ"

Avrupa Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertli kulüp ise yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: