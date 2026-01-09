Abone ol: Google News

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'nın rakibi oldu

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'i 2-1 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 01:43
  • Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi.
  • Finalde, Barcelona'nın rakibi olacak ve maç 11 Ocak'ta oynanacak.
  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı.

VALVERDE VE RODRYGO SAHNEYE ÇIKTI

Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanarak Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise, 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

ARDA GÜLER SON BÖLÜMDE OYUNA GİRDİ

İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek ilk finalist olmuştu.

FİNALDE DEV EL CLASİCO

Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

