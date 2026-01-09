Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'nın rakibi oldu

- Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi.
- Finalde, Barcelona'nın rakibi olacak ve maç 11 Ocak'ta oynanacak.
- Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı.
VALVERDE VE RODRYGO SAHNEYE ÇIKTI
Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanarak Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise, 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.
ARDA GÜLER SON BÖLÜMDE OYUNA GİRDİ
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.
İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek ilk finalist olmuştu.
FİNALDE DEV EL CLASİCO
Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.