Premier Lig'de lider Arsenal, Liverpool ile golsüz berabere kaldı

- Arsenal, Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.
- Puanını 49 yapan Arsenal, liderliğini sürdürdü.
- Liverpool ise 35 puana yükseldi.
Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadı'nda karşılaştı.
MÜCADELEDE GOL SESİ ÇIKMADI
İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.
Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.