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DHA

Fenerbahçe EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

GERGİNLİK YAŞANDI

Maçın son bölümlerinde Fenerbahçe farkı açarken Monaco taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

SALON DIŞINA ÇIKARILDILAR

Etihad Arena'da oynanan mücadelenin son bölümlerinde sayılara sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ile tepki gösteren Monaco taraftarları kısa süre tartışma yaşadı.

İki takım taraftarlarının olduğu bölgeye gelen güvenlik güçleri olaylar büyümeden müdahale ederken, bazı taraftarlar ise salon dışına alındı.