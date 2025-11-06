Fenerbahçe, LDLC ASVEL'e şans tanımadı

- Fenerbahçe, EuroLeague 9. haftasında LDLC ASVEL'i 81-67 yendi.
- Bu sonuçla Fenerbahçe, turnuvada 4. galibiyetini alırken, LDLC ASVEL 7. yenilgisini aldı.
- Maçta Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıdaki üstün performansıyla galibiyeti elde etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Fenerbahçe ile Fransa temsilcisi LDLC ASVEL karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-67'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 7. yenilgisini yaşadı.
FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİRDİ
Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. İlk basketini 4. dakikada bulabilen Fenerbahçe, kalan bölümde toparlandı ve dış atışlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü ele geçirdi. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15'e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.
FENERBAHÇE'DEN 14 SAYILIK FARK
Üçüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniyede skor üretemedi. Son bölümde hücumda biraz toparlanan sarı-lacivertliler, bu çeyreği 59-48 önde tamamladı.
Fenerbahçe, Hall'ün etkili oynadığı dördüncü ve son periyotta farkı açtı ve karşılaşmayı 81-67 kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)
Fenerbahçe: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen
LDLC ASVEL: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18
1. Periyot: 18-10
Devre: 45-34
3. Periyot: 59-48
Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe)