Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Almanya'da ağırladı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 84-75'lik skorla kazanmayı başardı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık 4 bin Fenerbahçeli açtıkları bayraklarla Filistin'e destek verdi, bazı taraftarlar müsabakayı Filistin formasıyla takip etti.

Bu sonuçla 10. maçında 5. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

8. kez mağlup olan Maccabi Tel Aviv ise Baskonia ile oynayacak.

FENERBAHÇE: 84 - MACCABI TEL AVIV: 75

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Fenerbahçe: Bacot 2, Melli 8, Tucker 13, Tarık Biberovic 4, Hall 15, Birch 6, Baldwin 17, Boston, Onuralp Bitim, Jantunen 7, Colson 12

Maccabi Tel Aviv: Hoard 13, Walker 7, Sorkin 22, Brissett 2, Blatt 2, Clark Iii 2, Santos, Lavi 5, Rayman 6, Dibartolomeo 2, Dowtin 8, Leaf 6

1. Periyot: 20-15

Devre: 40-30

3. Periyot: 65-56

5 faulle çıkan: Dk. 35.45 Melli (Fenerbahçe), Dk. 38.58 Rayman (Maccabi Tel Aviv)