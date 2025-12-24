Anthony Musaba, Fenerbahçe ile anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, ilk hamleyi Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapıyor.

Bilindiği üzere Tedesco, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM

Anthony Musaba’nın, transfer döneminin açılmasıyla birlikte İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.

Diğer yandan transferin mali detayları da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek.

BU SEZON 21 MAÇTA 6 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Sarı-lacivertlilerin bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği belirtildi.

Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maçta görev aldı.

Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dün yaptığı açıklamada transferi adeta doğrulamıştı.

'SERBEST KALMA MADDESİ' DETAYI

Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar." demişti.