Beşiktaş, Brezilyalı genç stoper Gustavo Martins'le ilgileniyor

- Beşiktaş, Gremio forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Martins'in transferi için girişimlere başladı.
- Siyah-beyazlılar, Gustavo Martins'in menajerlik ekibiyle temas kurarak 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduklarını belirtti.
- Gremio ise oyuncunun transferi için 6 milyon euro talep ediyor.
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürüyor.
Bu kapsamda Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
GZH'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Gremio forması giyen Gustavo Martins için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN TALEP 6 MİLYON EURO
Yönetim, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa geçti.
Beşiktaş cephesinin, genç savunmacı için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduğu belirtildi.
Gremio'nun ise Gustavo Martins için beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.
PERFORMANSI
2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.
Gustavo Martins, forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.