Beşiktaş, Brezilyalı genç stoper Gustavo Martins'le ilgileniyor

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürüyor.

Bu kapsamda Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GZH'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Gremio forması giyen Gustavo Martins için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN TALEP 6 MİLYON EURO

Yönetim, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa geçti.

Beşiktaş cephesinin, genç savunmacı için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduğu belirtildi.

Gremio'nun ise Gustavo Martins için beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Gustavo Martins, forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.