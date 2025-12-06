Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a şans tanımadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-79 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 17:53
Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a şans tanımadı
  • Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-79 mağlup etti.
  • Maç Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
  • Fenerbahçe'nin skorer isimlerinden Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 93-79'luk skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2

1. Periyot: 15-26

Devre: 31-45

3. Periyot: 58-67

Eshspor Haberleri