Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-79 mağlup etti.
- Maç Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
- Fenerbahçe'nin skorer isimlerinden Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 93-79'luk skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2
1. Periyot: 15-26
Devre: 31-45
3. Periyot: 58-67