Fenerbahçe, Mersin Spor'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Spor'u 87-78 yendi.
- Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe'de Tarık Biberoviç 18, Melih Mahmutoğlu ise 14 sayı ile dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-78'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin
Mersin Spor: OIaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil 5
Fenerbahçe: Bocot JR 11, Melli, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7, Birch, Mert Emre Ekşioğlu
1. Periyot: 22-17
Devre: 42-45
3. Periyot: 57-65