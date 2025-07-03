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Fenerbahçe, Mikael Jantunen'i renklerine bağladı

EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu Mikael Jantunen'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Mikael Jantunen'i renklerine bağladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Son olarak Paris Basketbol'da forma giyen Jantunen, Fransa temsilcisi ile 2024 yılında Avrupa Kupası ve Fransa Lig Kupası, 2025'te ise Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon EuroLeague'de 38 maça çıkan oyuncu, 7,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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