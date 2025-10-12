Abone ol: Google News

Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 17:50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında OGM Ormanspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-62'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Anigwe 22, Fraser 15, Shields 8, Dillard 3, Banu Şimşek, Yaren Düzcü

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Allen 14, Rupert 15, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 8, Billings 22

1. Çeyrek: 12-17

Devre: 29-44

3. Çeyrek: 52-62

