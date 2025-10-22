Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten İsrail kararı hakkında ortak açıklama

- Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroLeague'in, İsrail'de basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren oynanması kararını desteklediklerini açıkladı.
- ECA üyesi kulüpler, ateşkes sonrası mevcut durumu değerlendirip maçların İsrail'de yeniden başlaması konusunda uzlaşı sağladı.
- EuroLeague, yerel ve yabancı yetkililerle yakın temasını sürdürerek güvenliği ön planda tutmaya devam edeceğini belirtti.
Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de EuroLeague ve EuroCup basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı.
EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, uzun müzakerelerin ardından İsrail'de maçların yeniden başlaması için 1 Aralık 2025 tarihini belirleme önerisi üzerinde anlaşmaya vardı." denildi.
Açıklamada, "ECA üyesi kulüpler, yakın zamanda açıklanan ateşkes ve barış girişimlerinin ardından İsrail ve Gazze'deki mevcut durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ekim 2023'ten bu yana tarafsız sahalara taşınan EuroLeague ve EuroCup maçlarının İsrail'de tekrar oynanması olasılığı da ele alındı." bilgisi verildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
ECA üyesi kulüplerin İsrail'de maçların yeniden başlaması için 1 Aralık tarihini belirleme önerisi üzerinde anlaştığı bildirilen açıklamada, "O zamana kadar EuroLeague, gelişmeleri dikkatle izlemeye, yerel ve yabancı yetkililerle, konuk takımlarla ve ilgili tüm kuruluşlarla yakın temas halinde olmaya devam edecek ve ilgili herkesin güvenliği ve refahının en büyük öncelik olmaya devam etmesini sağlayacaktır." denildi.
"EUROLEAGUE VE KATILIMCI KULÜPLERİ UMUTLA KARŞILIYOR"
Açıklamada, "EuroLeague ve katılımcı kulüpleri, yakın zamanda açıklanan barış planını iyimserlik ve umutla karşılıyor. EuroLeague, basketbolun insanları ve toplulukları bir araya getirme gücüne olan inancını ve spor, saygı ve birlik gibi ortak değerler aracılığıyla barışa katkıda bulunma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail, barış kararı planına rağmen Gazze'de birçok kez ateşkes ihlalinde bulundu.
ORTAK AÇIKLAMA
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin EuroLeague ve EuroCup basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Avrupa Ligi'nde İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde Avrupa Ligi yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantının ardından Avrupa Ligi tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Avrupa Ligi CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.