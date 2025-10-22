Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten İsrail kararı hakkında ortak açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de EuroLeague ve EuroCup basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, uzun müzakerelerin ardından İsrail'de maçların yeniden başlaması için 1 Aralık 2025 tarihini belirleme önerisi üzerinde anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "ECA üyesi kulüpler, yakın zamanda açıklanan ateşkes ve barış girişimlerinin ardından İsrail ve Gazze'deki mevcut durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ekim 2023'ten bu yana tarafsız sahalara taşınan EuroLeague ve EuroCup maçlarının İsrail'de tekrar oynanması olasılığı da ele alındı." bilgisi verildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

ECA üyesi kulüplerin İsrail'de maçların yeniden başlaması için 1 Aralık tarihini belirleme önerisi üzerinde anlaştığı bildirilen açıklamada, "O zamana kadar EuroLeague, ​​gelişmeleri dikkatle izlemeye, yerel ve yabancı yetkililerle, konuk takımlarla ve ilgili tüm kuruluşlarla yakın temas halinde olmaya devam edecek ve ilgili herkesin güvenliği ve refahının en büyük öncelik olmaya devam etmesini sağlayacaktır." denildi.

"EUROLEAGUE VE KATILIMCI KULÜPLERİ UMUTLA KARŞILIYOR"

Açıklamada, "EuroLeague ve katılımcı kulüpleri, yakın zamanda açıklanan barış planını iyimserlik ve umutla karşılıyor. EuroLeague, basketbolun insanları ve toplulukları bir araya getirme gücüne olan inancını ve spor, saygı ve birlik gibi ortak değerler aracılığıyla barışa katkıda bulunma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, barış kararı planına rağmen Gazze'de birçok kez ateşkes ihlalinde bulundu.

ORTAK AÇIKLAMA

Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin EuroLeague ve EuroCup basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi: