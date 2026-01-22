Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Kayla McBride'ın Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 18:11
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sporcumuzun sponsor hastanemizde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

