Fenerbahçe'de Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi

- Fenerbahçe, Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildiğini duyurdu.
- ABD'li oyuncu, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'daki antrenmanda sakatlandı.
- Sağ uyluk sakatlığı nedeniyle McBride'ın durumu takip edilecek.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.
"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"
McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sporcumuzun sponsor hastanemizde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.