Fenerbahçe'de Onuralp Bitim'in son durumunu açıkladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynadığı maçta sakatlık geçiren oyuncuları Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

"EN KISA SÜREDE TAKIMA KATILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: