Fenerbahçe'de Onuralp Bitim'in son durumunu açıkladı

- Fenerbahçe, Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık olduğunu açıkladı.
- Onuralp, Bosna Hersek ile oynanan maçta sakatlandı.
- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadeleye devam ediyor.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynadığı maçta sakatlık geçiren oyuncuları Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.
"EN KISA SÜREDE TAKIMA KATILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.