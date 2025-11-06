Fenerbahçe'den BOTAŞ'a 20 sayılık fark!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 104-84'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, ligde 5'te 5 yaparken BOTAŞ ise 4. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Cemil Uygül, Kamil Alok

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 5, Polkoski 26, McBride 17, Billings 22, Olcay Çakır Turgut 4, Allen 9, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 4

BOTAŞ: Davis 6, Bejedi 13, Ayşegül Günay Aladağ 4, Selin Rachel Gül 7, Serfa 7, Işık Su Güven, Rana Uçar, Tuba Poyraz 6, Dantas 21, İdil Yeniçulha, Williams 20, Işılay Egin

1. Periyot: 23-26

Devre: 59-47

3. Periyot: 80-63