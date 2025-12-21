Fenerbahçe'den Nesibe Aydın'a 30 sayılık fark!

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı 99-69 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
- Nesibe Aydın ise dördüncü mağlubiyetini yaşadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 99-69'luk skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken Nesibe Aydın, 4 mağlubiyet yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Enes Duran
Nesibe Aydın: Davis 14, Bone 27, Pelin Gülçelik, Green 12, Yağmur Önal 4, Tuner 4, Melike Yalçınkaya 6, Büşra Akgün, Derin Yaya 2, Aysude Torcu
Fenerbahçe: Alperi Onar 11, Sevgi Uzun 11, Williams 2, Gustafson 14, Rupert 21, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut 6, Mccovan 13, Mc Bride 14, Allemand 7, Tuana Vural, Selen Baş
1. Periyot: 22-34
Devre: 34-57
3. Periyot: 55-82