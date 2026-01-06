Fenerbahçe'den Nesibe Aydın'a 53 sayılık fark!

- Fenerbahçe, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 109-56 yendi.
- Bu sonuçla Fenerbahçe, Dörtlü Final'e yükseldi.
- Yarı finalde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 109-56'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.
RAKİP ÇBK MERSİN
Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30’da Denizli'nin ev sahipliğinde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Münevver Özemre, Burak Durmuş
Fenerbahçe: Allemand 3, Sevgi Uzun 14, Williams 19, McCowan 4, Meesseman 15, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 12, Rupert 18, Tuana Vural 3, McBride 10, Meltem Avcı Yılmaz 7
Nesibe Aydın: Davis 21, Bone 13, Green 13, Yağmur Önal 7, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Turner 2, Aysude Torcu
1. Periyot: 27-17
Devre: 51-27
3. Periyot: 78-40
Beş faulle çıkan: 32.02 Aysude Torcu (Nesibe Aydın)