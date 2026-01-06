Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Nesibe Aydın'a 53 sayılık fark!

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 22:07
  • Fenerbahçe, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 109-56 yendi.
  • Bu sonuçla Fenerbahçe, Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Yarı finalde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 109-56'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

RAKİP ÇBK MERSİN

Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30’da Denizli'nin ev sahipliğinde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Münevver Özemre, Burak Durmuş

Fenerbahçe: Allemand 3, Sevgi Uzun 14, Williams 19, McCowan 4, Meesseman 15, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 12, Rupert 18, Tuana Vural 3, McBride 10, Meltem Avcı Yılmaz 7

Nesibe Aydın: Davis 21, Bone 13, Green 13, Yağmur Önal 7, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Turner 2, Aysude Torcu

1. Periyot: 27-17

Devre: 51-27

3. Periyot: 78-40

Beş faulle çıkan: 32.02 Aysude Torcu (Nesibe Aydın)

