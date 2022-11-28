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    Fenerbahçe'den Scottie Wilbekin açıklaması

    Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    • 28.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:31
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    Fenerbahçe'den Scottie Wilbekin açıklaması

    Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ligin yenilgisiz tek ekibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

    Son çeyrekte çok etkili bir hücum performansı ortaya koyan Fenerbahçe, toplam 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alarak sahadan 97-91’lik skorla galip ayrıldı.

    Wilbekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşmasında sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

    Yapılan açıklamada ayrıca yıldız ismin sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olacağı belirtildi.

    Fenerbahçe den Scottie Wilbekin açıklaması #1

    İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

    "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 27 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlık yaşamıştır.

    Sporcumuzun bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir."

    Fenerbahçe den Scottie Wilbekin açıklaması #2

    Fenerbahçe den Scottie Wilbekin açıklaması #3


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