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- Fenerbahçe'den Scottie Wilbekin açıklaması
Fenerbahçe'den Scottie Wilbekin açıklaması
- 28.11.2022 - 16:30
- Güncelleme : 28.11.2022 - 16:31
Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ligin yenilgisiz tek ekibi Fenerbahçe'yi konuk etti.
Son çeyrekte çok etkili bir hücum performansı ortaya koyan Fenerbahçe, toplam 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alarak sahadan 97-91’lik skorla galip ayrıldı.
Wilbekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşmasında sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada ayrıca yıldız ismin sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 27 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir."