FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda Türkiye bir basamak yükseldi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.