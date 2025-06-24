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Fransa, Litvanya'yı rahat yendi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 yenen Fransa, yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Fransa, Litvanya'yı rahat yendi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Litvanya, Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulduğu ilk periyodu 35-14 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Fransızlar, devre arasına 56-31 üstünlükle gitti.

İLK YARI FİNALİST FRANSA

Maç boyunca 25 top kaybı yapan Litvanya karşısında üçüncü periyodu 71-45 önde geçen Fransa, mücadeleyi 83-61 kazanarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.

Fransa, yarı finalde İspanya-Çekya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

SKOR DAĞILIMI

Fransa: Bernies, Toure 6, Ayayi 11, Salaun 10, Rupert 15, Brochant 7, Foppossi 6, Badiane 6, Pouye 4, Tabdi 2, Lacan 10, Astier 6

Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 9, Juskaite 16, Miskiniene 2, Sventoraite 15, Nacickaite 2, Meskonyte 5, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 8, Zabotkaite 1, Raulusaityte

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