Fransa'dan İsviçre'ye 74 sayılık fark!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-9 önde bitiren Fransa, farkı açarak devre arasına 60-14 üstünlükle girdi.

74 SAYI FARKLA KAZANDILAR

Maçı baştan sona üstün götüren Fransızlar, üçüncü periyodunu 82-29 önde geçtiği mücadeleden 74 sayı farkla 111-37 galip ayrıldı.

FRANSA, 3'TE 3 YAPTI

Daha önce lider olarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Fransa, grupta 3'te 3 yaptı.

Son maç öncesi elenmesi kesinleşen İsviçre ise turnuvayı galibiyet alamadan tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Fransa: Bernies 3, Toure 2, Ayayi 19, Salaun 23, Rupert 6, Brochant 15, Foppossi 15, Badiane 9, Pouye 7, Tabdi 7, Lacan 3, Astier 2

İsviçre: Fora 8, Herminjard 10, Jacquot 5, Schwarz 6, Wenger 2, Constantin, Ranisavljevic 2, Hatch, Favre, Da Silva, Dos Santos 4, Margot