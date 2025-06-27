Fransa'yı yenen İspanya finale çıktı

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan İspanya oldu.
İSPANYA, FİNALE ÇIKTI
Dengeli başlayan yarı final maçının ilk çeyreği, 18-18 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta rakibini top kayıplarına zorlayan Fransa, devre arasına 38-31 önde gitti.
Mücadeleyi uzun süre geride götüren İspanya, üçüncü çeyreğin sonlarındaki hızlı hücumlarla öne geçerek final periyoduna 49-46 üstün girdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan İspanya, Fransız oyuncu Rupert'in son saniyede kullandığı serbest atışı kaçırmasıyla mücadeleyi 65-64 kazanarak finale kaldı.
FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
İspanya, son 5 turnuvada 4. kez adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer ayağındaki İtalya-Belçika maçının kazananı, İspanya'nın finaldeki rakibi olacak.
Final karşılaşması, 29 Haziran Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Fransa: Bernies 6, Toure 14, Ayayi 19, Salaun 9, Rupert 3, Brochant, Foppossi 3, Badiane 6, Pouye, Lacan 4, Astier
İspanya: Ortiz 4, Vilaro, Torrens 12, Araujo 6, Fam 21, Buenavida 5, Etxarri 2, Ayuso, Pueyo 9, Carrera 4, Ginzo 2