Abone ol: Google News

Galatasaray, 3 oyuncuyla vedalaştı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Galatasaray, 3 oyuncuyla vedalaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, 3 basketbolcusuyla vedalaştı.

Galatasaray; Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

"KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz.

Eshspor Haberleri