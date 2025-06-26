Galatasaray, 3 oyuncuyla vedalaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takım, 3 basketbolcusuyla vedalaştı.
Galatasaray; Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.
"KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLERİZ"
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz.