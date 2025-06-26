Galatasaray, 3 oyuncuyla vedalaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, 3 basketbolcusuyla vedalaştı.

Galatasaray; Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

"KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: