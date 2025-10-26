Abone ol: Google News

Galatasaray, ÇBK Mersin karşısında kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-71 yendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 18:05
Galatasaray, ÇBK Mersin karşısında kazandı
  • Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında ÇBK Mersin'i 75-71 yendi.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve hakemler Turgut Işık, Mesut Öztürk ve Ahmet Kemal Digilli idi.
  • Galatasaray'da en skorer oyuncu Juhasz 24 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında ÇBK Mersin ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 75-71'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli

ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Hayes 10, Geiselsoder 22, Burke 10, Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 11, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 9

Galatasaray: Smalls 7, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 24, Elif Bayram, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Derin Erdoğan 8, Kuier 5, Sehernaz Çidal

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-35

3. Periyot: 57-51

Beş faulle çıkan: 39.44 Büşra Akbaş (ÇBK Mersin)

