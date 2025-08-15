Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonu açıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapacağı antrenmanla başlayacak Galatasaray, hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da oynayacağı maçlar ile tamamlayacak.

İLK MAÇ ALİAĞA PETKİMSPOR'LA

Galatasaray, hazırlık maçlarına 28 Ağustos tarihinde Aliağa Petkimspor ile oynayacağı karşılaşma ile start verecek. Daha sonra TÜBAD Turnuvası'na katılıp Fenerbahçe ve Dubai Basketbol ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise Antalya'ya giderek 3 hazırlık maçı oynayacak.

Sonrasında İstanbul'a dönecek Galatasaray, 17 Eylül'de Manisa Basket, 20 Eylül'de Esenler Erokspor, 23 Eylül'de ise sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Anadolu Efes ile mücadele edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

28 Ağustos Perşembe:

Galatasaray-Aliağa Petkimspor

4 Eylül Perşembe:

Fenerbahçe-Galatasaray MCT Technic

6 Eylül Cumartesi:

Galatasaray-Dubai Basketball

10 Eylül Çarşamba:

Galatasaray-Lokomotiv Kuban

12 Eylül Cuma:

Galatasaray-Zalgiris Kaunas

14 Eylül Pazar:

Galatasaray-TOFAŞ

17 Eylül Çarşamba:

Galatasaray-Manisa Basket

20 Eylül Cumartesi:

Galatasaray-Erokspor

23 Eylül Salı:

Galatasaray-Anadolu Efes