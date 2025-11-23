Galatasaray, Esenler Erokspor karşısında galip geldi

- Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Esenler Erokspor'u 88-76 mağlup etti.
- Errick McCollum, maçta lig kariyerindeki 3000. sayısını attı.
- Can Korkmaz ise 300. lig maçına çıktı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 88-76'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
MCCOLLUM VE CAN İÇİN ÖZEL MAÇ
Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Esenler Erokspor'a karşı oynadı.
Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına bugün çıktı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray: Cummings 11, Palmer 16, Buğrahan Tuncer 14, Gillespie 8, White 6, McCollum 22, Can Korkmaz 3, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Bishop 6, Muhsin Yaşar, Cihat Dalgalı
Esenler Erokspor: Crawford 17, Galloway 19, Simmons 7, Cornelie 8, Egehan Arna 8, Pangos 5, Thomas Akyazılı, Love 6, Ahmet Düverioğlu 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 43-31
3. Periyot: 64-54