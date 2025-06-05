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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Awak Kuier'i transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Awak Kuier'i transfer etti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 23 yaşındaki Güney Sudan asıllı Finlandiyalı Awak Kuier ile 1+1 yılık sözleşme imzaladı.