Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Awak Kuier'i transfer etti

AA & Ensonhaber
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı pivot Awak Kuier'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında ilk yabancı oyuncu transferi Awak Kuier ile gerçekleştirildi.
23 yaşındaki Güney Sudan asıllı Finlandiyalı basketbolcu ile 1+1 yılık sözleşme imzalandı.
SON İKİ SEZONU İTALYA'DA GEÇİRDİ
Son iki sezonu İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia takımında geçiren Awak Kuier, aynı zamanda Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings forması da giymişti.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kuier'e Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz.
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