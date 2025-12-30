Galatasaray MCT Technic’de Yakup Sekizkök dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbol Süper Ligi'nde beklenen ayrılık gerçekleşti.

9'uncu sırada bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 2024 yılından bu yana takımda bulunan başantrenör Yakup Sekizkök ile yollar ayrıldı.

''HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.