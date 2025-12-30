Nijerya grubu lider tamamladı: Onuachu yine sahnede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fas’ın Fes kentindeki Complexe Sportif de Fes’te Nijerya ile Uganda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Nijerya’ya galibiyeti getiren goller; 28. dakikada Paul Onuachu, 62 ve 67. dakikalarda ise Raphael Onyedika’dan geldi. Uganda’nın tek golünü 75. dakikada Rogers Mato kaydetti.

UGANDA KALECİSİ KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Uganda kalecisi Salim Magoola, ceza sahası dışında elle oynaması nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Nijerya’da Victor Osimhen mücadeleye ilk 11’de başlayıp 87 dakika sahada kalırken, Paul Onuachu 77 dakika forma giydi. Wilfred Ndidi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

LİDER TAMAMLADILAR

Bu sonuçla birlikte Nijerya, gruptaki üç maçını da kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Uganda ise 1 puanla C Grubu’nu son sırada tamamladı.