Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u farklı yendi

- Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-52 mağlup etti.
- Galatasaray bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaparken, Melikgazi Kayseri Basketbol ikinci yenilgisini aldı.
- Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Galatasaray 75-52'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3'te 3 yaptı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise 2. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Candemir Tabak, Furkan Köse
Galatasaray: Smalls 12, Williams 7, Sude Yılmaz 5, Derin Erdoğan 10, Zeynep Şevval Gül, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 1, Elif Bayram 4, Gökşen Fitik 11, Sehernaz Çidal 2, Juhasz 10, Kuier 8
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 13, Doğa Adıcan 2, Merve Uygül, Williams 8, Merve Arı 2, Filip 8, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 19-18
Devre: 41-37
3. Periyot: 56-41