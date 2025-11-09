Galatasaray, Mersin Spor karşısında kazandı

- Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Mersin Spor'u 85-79 yendi.
- Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Galatasaray ev sahibi avantajını iyi kullandı.
- Galatasaray'da Meeks 25 sayıyla en skorer oyuncu oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 85-79'luk skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Galatasaray: Cummings 13, Palmer 12, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie 4, White 13, Robinson 4, Tibet Deniz Görener, Meeks 25, Rıdvan Öncel 2, Bishop, Muhsin Yaşar 10
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 25, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı 1, White 16, Kartal Özmızrak 2, March, Koray Çekici 6, Cowan 14
1. Periyot: 16-13
Devre: 41-33
3. Periyot: 66-51
Beş faulle çıkan: 36.50 Koray Çekici (Mersin Spor)