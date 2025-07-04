Galatasaray, Muhsin Yaşar'ı renklerine bağladı

Galatasaray Basketbol Takımı, milli oyuncu Muhsin Yaşar'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
"HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin tecrübeli uzunlarından, Muhsin Yaşar, 2025/26 sezonunda Galatasaray forması ile parkelerde mücadele edecek. Tofaş'ta başlayan kariyerine Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Karşıyaka’ya, uzanan bir basketbol yolculuğu ile devam eden 207 cm boyundaki tecrübeli pivot Mushin Yaşar’a sarı kırmızılı forması altında başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyoruz.