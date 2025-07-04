Galatasaray, Muhsin Yaşar'ı renklerine bağladı

Galatasaray Basketbol Takımı, milli oyuncu Muhsin Yaşar'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"HOŞ GELDİN DİYORUZ"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: