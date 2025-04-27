Galatasaray Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu
AA & Ensonhaber

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de büyük bir başarı elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.

Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

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Emre Çalışkan
Editor