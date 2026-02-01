Abone ol: Google News

Galatasaray'dan Aliağa Petkimspor'a 29 sayılık fark

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-61 yendi.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 18:05
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 90-61'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Aliağa Petkimspor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Galatasaray: Cummings, Palmer 6, Petrucelli 6, White 10, Muhsin Yaşar 6, McCollum 17, Tibet Görener 6, Can Korkmaz 19, Meeks 9, Cihat Dalgalı 3, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie 6

Aliağa Petkimspor: Efianayi 6, Franke 17, Mustafa Kurtuldum 11, Troy Selim Şav 2, Sajus 11, Boran Güler 2, Blumbergs 6, Floyd 6, Brown, Kerem Soyuçaylı, Yiğit Kaba

1. Periyot: 20-12

Devre: 46-29

3. Periyot: 66-44

