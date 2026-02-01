Nottingham Forest, Crystal Palace ile berabere kaldı

- Nottingham Forest ve Crystal Palace, Premier Lig'in 24. haftasında 1-1 berabere kaldı.
- Nottingham Forest, erken bir golle öne geçmesine rağmen, kırmızı kart sonrası Crystal Palace penaltı golüyle eşitliği sağladı.
- Maçın ardından Forest 26, Palace 29 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
City Ground'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr'ın penaltısıyla skoru eşitledi.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Nottingham Forest 26, Crystal Palace ise 29 puana yükseldi.
Nottingham Forest, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Brighton deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşmişti.
Son 16 play-off turunda ilk maç Kadıköy'de 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşması ise 26 Şubat'ta Forest'ın ev sahipliğinde oynanacak.