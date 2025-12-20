Abone ol: Google News

Galatasaray'dan BOTAŞ'a 32 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında BOTAŞ'ı 90-58 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 16:03
Galatasaray'dan BOTAŞ'a 32 sayılık fark!
  • Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında BOTAŞ’ı 90-58 yendi.
  • Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
  • Galatasaray ilk çeyreği 25-7 önde tamamladı ve maç boyunca üstünlüğünü sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Galatasaray ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 90-58'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Selena Gamze Öget Çerçi, Buğra Çağatay Savaş

Galatasaray: Oblak 15, Ayşe Cora Yamaner 2, Smalls 8, Elif Bayram 8, Juhasz 6, Williams 10, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Sehernaz Çidal 12, Derin Erdoğan 2, Kuier 16, Berna Şahin

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 5, Tuba Poyraz 12, Dantas 9, Williams 11, Serfa 5, Işık Su Güven, Bejedi 4, Rana Uçar 3, Mina Berber, Selin Rachel Gül 5, İdil Yeniçulha 1, Işılay Eğin 3

1. Periyot: 25-7

Devre: 46-28

3. Periyot: 69-48

Eshspor Haberleri