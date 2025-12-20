Galatasaray'dan BOTAŞ'a 32 sayılık fark!

- Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında BOTAŞ’ı 90-58 yendi.
- Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
- Galatasaray ilk çeyreği 25-7 önde tamamladı ve maç boyunca üstünlüğünü sürdürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Galatasaray ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 90-58'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Selena Gamze Öget Çerçi, Buğra Çağatay Savaş
Galatasaray: Oblak 15, Ayşe Cora Yamaner 2, Smalls 8, Elif Bayram 8, Juhasz 6, Williams 10, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Sehernaz Çidal 12, Derin Erdoğan 2, Kuier 16, Berna Şahin
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 5, Tuba Poyraz 12, Dantas 9, Williams 11, Serfa 5, Işık Su Güven, Bejedi 4, Rana Uçar 3, Mina Berber, Selin Rachel Gül 5, İdil Yeniçulha 1, Işılay Eğin 3
1. Periyot: 25-7
Devre: 46-28
3. Periyot: 69-48