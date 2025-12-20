Jayden Oosterwolde: İyi bir sezon geçiriyoruz

- Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Eyüpspor galibiyetinin ardından takım performansını övdü.
- Takım olarak çalışıp iyi maçlar çıkardıklarını belirten Oosterwolde, gol yemeden kazanmanın mutluluğunu vurguladı.
- Sezon boyunca değişikliklere rağmen başarılı olduklarını ve ivmelerini koruma niyetinde olduklarını söyledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yendi
Sarı-lacivertli takımın Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞIYORUZ VE MEYVESİNİ ALIYORUZ"
Başarılarının takım performansından kaynaklandığını belirten Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz." dedi.
"İVMEMİZİ YUKARI ÇIKARTMA NİYETİNDEYİZ"
Performanslarını değerlendiren Hollandalı savunmacı, "İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Özgüvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında." ifadelerini kullandı.