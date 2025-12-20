İsmail Yüksek: İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE RAĞMEN AYAKTAYIZ"

Maç sonu konuşan İsmail, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak." dedi.

"İNŞALLAH SEZON SONU GÜLEN BİZ OLACAĞIZ"

Son olarak İsmail Yüksek, "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız." sözlerini sarf etti.