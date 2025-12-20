Rafa Silva, maç kadrosuna alındı!

- Beşiktaş, Rizespor maçının kadrosuna 48 gün sonra Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı dahil etti.
- Taraftarlar, Silva'nın ismi anons edilirken oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.
- Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla en son Fenerbahçe derbisinde oynamış ve 5 maç kadro dışında kalmıştı.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakada sürpriz bir gelişme yaşandı.
48 GÜN SONRA KADRODA
Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, 48 gün sonra bir karşılaşma kadrosunda kendisine yer buldu.
5 MAÇTIR YOKTU
Süper Lig’de son olarak 2 Kasım’da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Rafa Silva 5 maçın kadrosunda yer almamıştı.
Trabzonspor maçının öncesinde takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, o maçın kadrosunda da yer bulamamıştı.
Rafa Silva, Rizespor maçının kadrosunda kendisine yer buldu.
ISLIKLI PROTESTO
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da karşılaşma öncesinde Portekizli oyuncuya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı oyuncuların isimleri stadyumda anons edilirken, Rafa Silva’nın anonsu sırasında taraftarlar ıslıklarla oyuncuyu protesto etti.