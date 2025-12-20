Abone ol: Google News

Rafa Silva, maç kadrosuna alındı!

Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı mücadelenin maç kadrosuna Portekiz yıldız Rafa Silva'yı dahil etti.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 19:12
  • Beşiktaş, Rizespor maçının kadrosuna 48 gün sonra Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı dahil etti.
  • Taraftarlar, Silva'nın ismi anons edilirken oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.
  • Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla en son Fenerbahçe derbisinde oynamış ve 5 maç kadro dışında kalmıştı.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada sürpriz bir gelişme yaşandı.

48 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, 48 gün sonra bir karşılaşma kadrosunda kendisine yer buldu.

5 MAÇTIR YOKTU

Süper Lig’de son olarak 2 Kasım’da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Rafa Silva 5 maçın kadrosunda yer almamıştı.

Trabzonspor maçının öncesinde takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, o maçın kadrosunda da yer bulamamıştı.

Rafa Silva, Rizespor maçının kadrosunda kendisine yer buldu.

ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da karşılaşma öncesinde Portekizli oyuncuya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı oyuncuların isimleri stadyumda anons edilirken, Rafa Silva’nın anonsu sırasında taraftarlar ıslıklarla oyuncuyu protesto etti.

