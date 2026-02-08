Hyeongyu Oh'tan ilk maçında röveşata golü

- Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeongyu Oh, Alanyaspor maçında röveşata golü attı.
- İkinci yarıda gelen bu gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.
- İlk maçında gol atan Oh, taraftardan büyük alkış aldı.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ikinci yarısı harika bir gole sahne oldu.
Beşiktaş, dakikalar 53'ü gösterdiğinde yeni transferi Hyeongyu Oh ile müthiş bir gol buldu.
POZİSYON İNCELENDİ
İlk maçına çıkan transferlerden Emmanuel Agbadou kafasıyla asisti yaptı, Oh ise röveşatayla topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
GOL GEÇERLİ SAYILDI
5 dakika süren VAR incelemesinin ardından Oh'un golü geçerli sayıldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)