Manisa FK'dan Boluspor karşısında rahat galibiyet

- Manisa FK, evinde Boluspor'u 4-1 yendi.
- Manisa'nın gollerini Ayberk Karapo, Lois Diony (2) ve Mamadou Cissokho attı.
- Manisa FK, namağlup serisini 9 maça çıkardı ve 34 puana ulaştı.
1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 4-1'lik skorla kazandı.
MANİSA FK'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET
Manisa, 9. dakikada Ayberk Karapo'nun golüyle öne geçti. Lois Diony, 36. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkarma fırsatını geri çevirdi. Boluspor, 39. dakikada Rasheed Akanbi ile skora eşitliği getirdi.
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Lois Diony ile yeniden öne geçti. Boluspor'da Mario Balburdia, 63. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Manisa, 81. dakikada Mamadou Cissokho ve 88. dakikada Lois Diony ile farka koştu.
MANİSA FK, 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bu sonucun ardından Manisa FK, ligdeki namağlup serisini 9 maça çıkardı ve 34 puana yükseldi.
Son 4 maçta 3. kez mağlup olan Boluspor ise 35 puanda kaldı.
Manisa, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.