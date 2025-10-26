Abone ol: Google News

Galatasaray'dan Karşıyaka'ya 20 sayılık fark!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:58
  • Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.
  • Maç Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Galatasaray üstün oyunuyla kazandı.
  • Maçın yıldız isimleri Palmer 25, Meeks 17 ve Cummings 14 sayı attı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 103-83'lük skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5

Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9

1. Periyot: 26-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 79-60

