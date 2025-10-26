Galatasaray'dan Karşıyaka'ya 20 sayılık fark!

- Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.
- Maç Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Galatasaray üstün oyunuyla kazandı.
- Maçın yıldız isimleri Palmer 25, Meeks 17 ve Cummings 14 sayı attı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 103-83'lük skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör
Galatasaray: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5
Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9
1. Periyot: 26-21
Devre: 51-43
3. Periyot: 79-60