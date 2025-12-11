Gaziantep Basketbol liderliği bırakmak istemiyor

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, uzun bir dönemin ardından ulaştığı liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor.

Ligde çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol, topladığı 24 puanla zirvede yer alıyor.

Son 4 maçını namağlup tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, başarılı serisini sürdürerek liderliğini korumayı hedefliyor.

"ÇOCUKLAR İNANILMAZ KARAKTER KOYDU"

Takımın Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, sezon başından bu yana çok iyi çalıştıklarını, bazı sakatlıklar ve aksiliklere rağmen takım olarak emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Ligde zorlu ekiplerin bulunduğunu ve bu başarıyı elde etmenin kolay olmadığını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

Çocuklar inanılmaz karakter koydu, mücadele edip liderlik koltuğuna oturdu. 13 maçta 11 galibiyet almak bu dönemde kolay bir şey değil. Takım olarak özellikle sisteme bağlı kaldığımızda, sistemi oynadığımızda çok daha iyi ve tehlikeli bir ekip oluyoruz. İç sahadaki tüm maçları daha agresif oynuyoruz. Bunu deplasmanlara da yaymak istiyoruz. Özellikle bu hafta oynayacağımız Ankara deplasmanı çok önemli. Bizi orada zorlu ve çetin bir maç bekliyor.

Göreve geldiğinde takımın alt sıralarda olduğunu ve kendi sistemini oturtmaya çalıştığını ve geçen sezon play-off'a kaldıklarını hatırlatan Baş, bu sezon ise oyuncularının sistemi kabullenip adapte olmasının, sonuçlardan bağımsız olarak kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

"ÇOK EMEK VERDİK"

Her maçı kazanmak istediklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

Buralara gelmek çok zor. Çok emek verdik. Liderlik koltuğuna çıkmak meşakkatli ve uzun bir yol. Burada kalmak, bunu sürdürmek de çok zor. Bunu sürdürmek için hem daha fazla çalışmamız hem daha disiplinli ve daha konsantre olmamız gerekiyor. Biz de burada kalmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem Gaziantep basınından hem de siyasetçilerimizden destek bekliyoruz. Çünkü Gaziantep çok daha fazlasını hak ediyor.

"UMARIM SEZONU BU ŞEKİLDE TAMAMLARIZ"

Oyunculardan Utku Yücedağ ise alınan sonuçlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yücedağ, sezon başında bir hedef koyduklarını ve bu doğrultuda ilerlediklerini belirterek, "Hak ettiğimiz yere geldiğimiz için mutluyuz, şimdi bunu korumak için çalışacağız. Umarım sezonu bu şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.