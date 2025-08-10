Gaziantep Basketbol'un bu sezon hedefi Süper Lig

Türkiye Basketbol Ligi ekibi Gaziantep Basketbol, tarihinde ilk kez 2012-2013 sezonunda çıktığı Basketbol Süper Ligi'nde devam eden 10 sezonda kesintisiz mücadele etti.

Süper Lig'e 2022-2023 sezonunda veda eden kırmızı-siyahlı ekip, iki sezondur mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi'nde iki sezonda da play-off maçlarında elendi.

Geçen sezonun ortasında yolların ayrıldığı Ali Yıldırım'ın yerine gelen ve takımla iyi bir çıkış yakalayan başantrenör Şemsettin Baş, yeni sezon hazırlıklarına "hedef Süper Lig" parolasıyla başladı.

"İYİ BİR KADRO KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, 4 Ağustos itibarıyla sezonu açtıklarını ve transfer çalışmalarını tamamladıklarını, ayrıca sıkı çalıştıklarını söyledi.

Sezon öncesi antrenmanlardaki yüklemelerin sistemin oturması için önemli olduğuna değinen Baş, şunları dedi:

İki hafta buradayız daha sonra Çanakkale kampımız olacak. Kampta hazırlandıktan sonra hazırlık maçlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 20 Eylül gibi de sezonun ilk resmi maçı açılacak. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum.

"GEÇEN SENE BENCE ÇOK İYİ YERDE BİTİRDİK"

Baş, geçen sezon geldiğinde takımın alt sıralarda olduğunu buna rağmen iyi bir çıkış yakalandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Geçen sene bence çok iyi yerde bitirdik, rotasyonumuzun arttığını söyleyebilirim. Gaziantep'in basketbol takımı olarak elimizden geleni yapıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Hedefimiz bu sene yukarılar, hem şehir olarak hem kulüp olarak tekrardan ait olduğumuz yere gitmek istiyoruz. Bu çok kolay olmayacak, her maç ve her deplasmanın ayrı bir hikayesi olacak. Sezon çok uzun, sakatlıksız sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum.

"TARAFTARLARIMIZDAN DA DESTEK BEKLİYORUZ"

Tüm maçları kazanmaya çalışacaklarını söyleyen Baş, şu şekilde konuştu: