Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Kızılyıldız deplasmanında son buldu

EuroLeague'in 31. haftasında konuk olduğu Kızılyıldız'a 79-73 yenilen Fenerbahçe'nin 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonuçla 8. kez mağlup olan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano'yu ağırlayacak.
18. galibiyetini elde eden Kızılyıldız ise Panathiniakos ile karşılaşacak.
KIZILYILDIZ: 79 - FENERBAHÇE: 73
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)
Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2
Fenerbahçe: Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, De Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot
1. Periyot: 17-20
Devre: 33-42
3. Periyot: 61-56