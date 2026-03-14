Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Kızılyıldız deplasmanında son buldu

EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'da Kızılyıldız deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 79-73'lük skorla kazanmayı başaran Kızılyıldız, lider Fenerbahçe'nin 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Bu sonuçla 8. kez mağlup olan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano'yu ağırlayacak.

18. galibiyetini elde eden Kızılyıldız ise Panathiniakos ile karşılaşacak.

KIZILYILDIZ: 79 - FENERBAHÇE: 73

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2

Fenerbahçe: Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, De Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot

1. Periyot: 17-20

Devre: 33-42

3. Periyot: 61-56