Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı'na ortak oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo, Chelsea Kadın Futbol Takımı’nın sahiplik grubuna katıldığını duyurdu.

31 yaşındaki Yunan basketbolcu, sosyal medya platformundaki hesabından üzerinde Chelsea formasıyla yaptığı paylaşımda, "Dostum Alexis Ohanian ile ortak olmaktan; tutku, mükemmeliyet ve kazanma kültürü üzerine inşa edilmiş tarihi bir kulüp olan Chelsea Kadın Futbol Takımı’nın sahiplik grubuna katılmaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

SERENA WILLIAMS YATIRIM YAPMIŞTI

ABD'li eski tenisçi Serena Williams ile evli Alexis Ohanian, ligde üst üste 6 yıldır şampiyonluğu kazanan Chelsea'nin yaklaşık yüzde 10’luk hissesini 20 milyon sterlin bedelle satın almıştı.

NBA YILDIZLARI HİSSE ALMIŞTI

NBA yıldızları, daha önce de futbol kulüplerinden hisse satın alarak bu alana yatırım yapmıştı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Milan takımlarında, Houston Rocketslı Kevin Durant'in ise Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de yatırımları bulunuyor.

NBA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPMASI YASAK

Antetokounmpo, dün de ABD merkezli bahis kuruluşu Kalshi'ye ortak olduğunu açıklamıştı.

Spor müsabakalarının yanı sıra gündem ve farklı başlıklarda bahis oynanabilen Kalshi platformu, 31 yaşındaki basketbolcunun NBA ile ilgili işlem yapmasının yasak olduğunu duyurmuştu.