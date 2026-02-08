Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-1 yenen Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKADA YEDİĞİMİZ GOL BİRAZ ÜZDÜ"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Rizespor maçından ders çıkardık. Oyuncular durmadan atak yapmaya çalıştı. Daha çok üçüncü bölgede oynadık. Sadece son dakikada yediğimiz gol biraz üzdü." diye konuştu.

"İNŞALLAH 3 PUANI ALIRIZ"

Süper Lig'de oynadıkları son 8 maçta 6 galibiyet aldıklarının hatırlatılması ve 22. haftada Beşiktaş ile yapacakları maçın sorulması üzerine Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı: