Abone ol: Google News

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 17:00
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu mağlup etti
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda gerçekleşti.
  • Karşılaşma 158 dakika sürdü ve konuk takım galip geldi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

158 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu

Spor Toto: Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Jaime, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Mustafa Koç, Muhammed Kaya, Melih Sıratça)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Emir Kaan Öztürk (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Mert Cuci, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer)

Setler: 28-30, 20-25, 27-25, 25-14, 12-15

Süre: 158 Dakika

Eshspor Haberleri